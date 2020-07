Milan in Europa League: le date dei preliminari e del raduno estivo

Ufficiale: Milan in Europa League

MILANO – Nonostante gli 11 risultati consecutivi, frutto di 8 vittorie e tre pareggi, il Milan ha guadagnato una sola posizione in questa seconda parte di stagione; il sesto posto, infatti, ad una giornata dalla fine del campionato, è aritmetico visti i 4 punti di vantaggio sul Napoli settimo e i 4 punti di svantaggio sulla Roma quinta. Ciò costringerà Ibrahimovic e compagni a disputare i tre turni preliminari di Europa League (17 settembre, 24 settembre, 1 ottobre) prima di accedere alla fase a gironi, con la Serie A che dovrebbe cominciare il 12 settembre e il raduno previsto per il 20 agosto. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live