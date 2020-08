Calciomercato Milan, indiscrezione clamorosa: “Sì, vuole i rossoneri!”

Calciomercato Milan, arriva l’annuncio: “Vuole giocare con i rossoneri”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Paolo Maldini e Ricky Massara stanno lavorando per costruire al meglio il Milan della prossima stagione. I dirigenti rossoneri hanno numerosissimi obiettivi di calciomercato sulla loro lista e nelle ultime ore sembrerebbe essersi riaperta improvvisamente una pista. L’affare sembrava sfumato ma, stando alle ultime indiscrezioni, ora sarebbe di nuovo possibile. Il nome di Aleksej Miranchuk viene accostato al Milan da settimane, ma negli ultimi giorni l’Atalanta si è inserita prepotentemente nella corsa al giocatore. Nonostante questo, riferiscono i russi di sportrbc.ru, i rossoneri sarebbero in netto vantaggio. Una fonte vicina al ragazzo avrebbe dichiarato infatti che Miranchuk vuole giocare per il Milan. Non solo: Maldini avrebbe pronta una proposta che presto verrà valutata dalla Lokomotiv Mosca. Si tratta di un’indiscrezione clamorosa, che se confermata vedrebbe il Milan bruciare totalmente la concorrenza dell’Atalanta. I bergamaschi sembravano essere arrivati ai dettagli dell’operazione, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza in favore di Maldini e soci. L’agente del giocatore ha svelato che: “I dirigenti di Atalanta e Lokomotiv stanno discutendo i dettagli di un possibile trasferimento. Solo dopo che avranno trovato l’accordo, discuteremo la proposta dell’Atalanta” – confermando dunque che non esiste ancora nessuna intesa tra il ragazzo e la Dea, e quello tra i due club sarebbe ancora in fase di lavorazione. Il colpo Miranchuk potrebbe fornire a Pioli una serie di alternative tattiche di cui adesso non dispone. Il classe 1995 infatti può svariare su tutto il fronte dell’attacco, potendo occupare praticamente tutte le posizioni del 4-2-3-1 di Pioli. Il suo acquisto potrebbe davvero cambiare le strategie rossonere, ed è probabile che presto arriveranno conferme o smentite in merito. Ma non è ancora tutto. Ora Maldini è pronto a fare piazza pulita, ben 9 giocatori a rischio cessione: ecco tutti i nomi sulla lista nera! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA