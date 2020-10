Milan, il vice Rebic nel derby non sarà Hauge

Ma attenzione perché proprio in queste ultimissime ore è arrivata anche una grossa notizia per il mercato rossonero. Arrivano conferme: il prossimo colpo può arrivare dal Real Madrid! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

– Sabato pomeriggio il Milan affronterà l’Inter di Antonio Conte con un dubbio: chi sarà il sostituto disulla fascia sinistra? Pioli ancora non ha scelto, ma quello che è certo è che la scelta non ricadrà su. L’ex Bodo/Glimt nonostante sia in forma è arrivato da poco in rossonero e per questo Pioli lo considera, al momento, una seconda scelta. Le ipotesi, a questo punto sono due:a sinistra ea destro per uno schieramento più prudente. Altrimenti il ballottaggio è tra