Milan, le ultime su Bakayoko

MILANO – La distanza tra Milan e Chelsea per Bakayoko non è incolmabile e in questo senso proprio l’aspetto temporale potrebbe giocare a favore dei rossoneri, con i londinesi che senza squadre alternative a cui piazzare il giocatore potrebbero convincersi dell’offerta rossonera e con Pioli cautelatosi con l’acquisto di Tonali.