Lo abbiamo già discusso per diverse settimane: Rafael Leao appare sempre più distante dalla squadra rossonera e quindi dal progetto di mister Ruben Amorim. Anche se ci sono state smentite recenti da parte del Fenerbahce, sembra che il futuro del portoghese non sia a Milano. Attualmente, però, non sono arrivate proposte concrete e Leao dovrebbe continuare a prepararsi per la stagione estiva con il Milan, almeno per ora.

In merito al futuro di Rafa Leao, il direttore Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

"Il futuro di Rafael Leao rimane incerto. Il calciatore è in vendita, ma è necessaria un'offerta di almeno 50 milioni di euro. Al momento non ci sono stati sviluppi significativi dalla Premier League, pertanto l'idea di un trasferimento in Turchia nei prossimi giorni potrebbe diventare più realistica, con Fenerbahce e Galatasaray pronte a intervenire. Se Leao dovesse partire, il Milan potrebbe cercare un trequartista mancino".

Salvini e l'addio a Franco Baresi

il Ministro delle Infrastrutture e appassionato sostenitore del Milan, ha condiviso un messaggio sui suoi social media per omaggiare, il leggendario capitano del Milan, che ci ha lasciato oggi: "Sfortunatamente, è stata confermata una verità che tutti noi avremmo voluto fosse falsa. Franco Baresi. Piscinin. Kaiser Franz. Un autentico simbolo. Uno dei più grandi difensori di sempre. Eroe rossonero, per me eri e rimarrai il vero volto del Milan, il calcio autentico. Capitano per sempre. Vola con la tua curva. Sei stato e continuerai a essere la nostra bandiera. "