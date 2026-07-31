Mentre il resto della squadra è in tour a Perth, il duo Pulisic-Gimenez ha raggiunto ieri Milanello per iniziare il programma di allenamento necessario per il recupero dopo gli infortuni avuti al Mondiale nelle settimane precedenti. Gli accertamenti effettuati su Pulisic hanno rivelato un edema osseo nella zona dove tibia e perone si incontrano: l'obiettivo è di averlo pronto per la partita Torino-Milan alla fine di agosto. Per Gimenez, invece, il problema è una semplice distorsione alla caviglia; anche in questo caso, il ritorno in campo è atteso per la fine di agosto e l'inizio di settembre, e il percorso di recupero verrà monitorato continuamente.

Giorgia Meloni sulla scomparsa di Franco Baresi

La comunicazione del Milan

il premier italiano, ha espresso il suo pensiero sui canali social in memoria di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan: "Con la perdita di Franco Baresi, l'Italia non perde soltanto uno dei suoi più grandi atleti, ma anche un modello di lealtà, serietà e impegno. Capitano del Milan e della Nazionale, ha rappresentato con orgoglio gli stessi colori per tutta la sua carriera, vivendo la fedeltà come un valore e la fascia come una responsabilità. Ha dimostrato come si possa diventare una leggenda senza smettere di essere un faro, sia in campo che nella vita. Le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, ai tifosi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".Sull'apposito sito dell'AC Milan, si può leggere un comunicato ufficiale del club riguardo alla morte di, il capitano eterno e indimenticabile del team: "È difficile annunciare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Tuttavia, tutti noi del Milan e tutti i tifosi devono cercare di essere all'altezza di Franco Baresi, è necessario unirsi e raccogliere tutte le forze necessarie, anche in mezzo alle lacrime e all'emozione di un momento così pesante. Franco ci ha lasciato, dopo averci offerto solo qualche mese fa l'ultima grande, fiera immagine di sé in uno stadio pieno, collegato con il mondo intero, durante una cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano che lui ha reso memorabile. Abbracciamo tutti insieme il ricordo imponente di Franco, consapevoli che ci terrà sempre per mano e ci darà una motivazione in più per ogni attimo della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi resterà per sempre".