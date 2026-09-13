Il Milan non ha tempo per fermarsi. Dopo la trasferta di Roma, Ruben Amorim ha riportato subito la squadra a Milanello per iniziare la preparazione in vista del debutto in Europa League contro il Benfica. La seduta odierna è stata dedicata al lavoro di scarico per i giocatori maggiormente impiegati all’Olimpico, mentre gli altri hanno svolto una sessione più completa.

Mercoledì sera, alle 21, a San Siro arriverà proprio il Benfica, in una partita particolare anche per Amorim, Gonçalo Ramos e Diego Moreira, tutti legati in passato al club portoghese.

Amorim pensa già alle scelte europee

La sfida contro il Benfica potrebbe portare qualche modifica nell'undici rossonero. Il tema principale riguarda Luka Modrić, che potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Yunus Musah.

La valutazione nasce dalle caratteristiche della partita: contro il Benfica Amorim potrebbe avere bisogno di maggiore intensità nelle fasi di pressione e transizione. Il tecnico ha già spiegato che, nelle gare particolarmente aperte e caratterizzate da continui cambi di fronte, le caratteristiche fisiche di Musah possono diventare determinanti.

Moreira si candida dopo la Lazio

Un altro giocatore che potrebbe aver guadagnato terreno è Diego Moreira. L'esterno è reduce da una prestazione che ha aumentato la sua considerazione all'interno della rosa e potrebbe essere una delle soluzioni prese in considerazione anche per l'appuntamento europeo.

La sua capacità di giocare sulla fascia e attaccare gli spazi offre ad Amorim una soluzione differente, soprattutto nelle partite nelle quali il Milan dovrà aumentare ritmo e verticalità.

Pulisic verso un ruolo importante

Attenzione anche a Christian Pulisic. L'americano ha bisogno di ritrovare continuità dopo la gestione prudente delle prime settimane e il Benfica può rappresentare un'occasione importante per aumentare ulteriormente il minutaggio.

La sua presenza sulla trequarti potrebbe consentire al Milan di avere maggiore qualità tra le linee e più soluzioni nell'ultimo terzo di campo.

San Siro aspetta il debutto europeo

L'appuntamento con il Benfica rappresenta il primo passo del percorso europeo del nuovo Milan. Il calendario della fase campionato di Europa League prevede otto partite e l'esordio sarà proprio davanti al pubblico di San Siro.

Per Amorim sarà quindi un test completamente diverso rispetto alla Serie A. Il Milan vuole iniziare il cammino europeo con una vittoria, ma soprattutto dovrà dimostrare di aver trasformato le indicazioni raccolte nelle prime giornate in una precisa identità di gioco.