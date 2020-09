Milan, i nomi per la difesa: si opterà per un colpo alla Kjaer?

Milan, i nomi per la difesa

MILANO – Al momento la difesa rossonera conta virtualmente 6 centrali: i due intoccabili Romagnoli e Kjaer, i fragili Musacchio e Duarte e i giovanissimi in cerca di conferma Bellodi e Gabbia. Tra questi solo in tre trovano la piena convinzione di Pioli e tifosi, con gli altri destinati alla panchina o a partire in prestito.

Per questo motivo, il tecnico rossonero ha chiesto espressamente dei rinforzi in difesa e Maldini cercherà di accontentarlo tramite un rinforzo alla Kjaer. Al momento, infatti, sembra difficile pensare che il club rossonero possa spendere i 30-40 milioni di euro richiesti per Nikola Milenkovic della Fiorentina e Wesley Fofana del Saint-Etienne, mentre è più plausibile l'avvicinamento a dei difensori esperti e meno costosi. In questo senso il primo nome sulla lista rossonera, secondo Tuttosport, è quello di German Pezzella: per il capitano viola la fiorentina chiede 18 milioni di euro; Maldini, di conseguenza, potrebbe aspettare la conclusione del mercato affinché il prezzo per l'argentino si abbassi o virare su altri nomi che possano rinforzare la difesa rossonera senza un costo eccessivo per le casse di via Aldo Rossi.