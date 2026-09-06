Il Milan Femminile saluta la Serie A Women's Cup dopo una partita combattuta contro la Juventus. A Biella le rossonere hanno creato diverse occasioni soprattutto nella prima frazione, ma non sono riuscite a trovare il gol. Nel finale è arrivata la beffa: Ana Capeta ha firmato l'1-0 al 78', regalando alle bianconere la qualificazione alla semifinale.

Il Milan parte meglio

La squadra di Suzanne Bakker ha avuto le occasioni più importanti nel primo tempo. Kyvåg ha impegnato Rusek con una conclusione dall'interno dell'area, mentre poco dopo è stata Fornes a sfiorare il vantaggio.

Il portiere della Juventus si è però rivelato decisivo in più circostanze, mantenendo il risultato sullo 0-0. Anche Nevado ha avuto una buona opportunità prima dell'intervallo, ma ancora una volta Rusek ha negato la rete alle rossonere.

La beffa arriva nella ripresa

Con il passare dei minuti la Juventus ha iniziato a prendere campo, mentre il Milan ha faticato maggiormente a rendersi pericoloso. Le due squadre sono rimaste in equilibrio fino al 78'.

Proprio allora è arrivato l'episodio decisivo. La Juventus è ripartita in contropiede e Noordman ha servito Capeta, entrata da pochi minuti: l'attaccante portoghese ha superato Estevez e ha trovato la rete dell'1-0.

Il Milan ha provato a reagire nel finale, ma non è riuscito a trovare il pareggio. La Juventus ha così difeso il vantaggio fino al triplice fischio, chiudendo il girone a punteggio pieno e conquistando l'accesso alla semifinale.

Le indicazioni positive per Bakker

Nonostante l'eliminazione, la prestazione del Milan lascia alcuni spunti incoraggianti. Le rossonere hanno creato soprattutto nel primo tempo e sono riuscite a mettere in difficoltà una Juventus che ha trovato in Rusek uno dei principali punti di forza.

Il risultato è però severo per la squadra di Bakker, che ha pagato a caro prezzo la mancata concretizzazione delle occasioni create. Il percorso nella competizione termina quindi alla fase a gironi, mentre il Milan potrà ora concentrarsi sulla preparazione dell'esordio in campionato, previsto a fine mese contro il Como.