Si è chiusa con un trasferimento in Spagna l'esperienza di Youssouf Fofana al Milan. Il centrocampista francese ha lasciato il club rossonero per approdare al Siviglia e ha già parlato ai canali ufficiali della società andalusa, raccontando le emozioni vissute durante le ultime ore del mercato.

Una giornata particolarmente intensa per l'ex rossonero, che ha comunque spiegato di aver maturato la convinzione di aver fatto la scelta giusta per il prosieguo della propria carriera.

“Una giornata un po' folle”

Fofana ha ricordato così le ore che hanno preceduto il trasferimento in Andalusia:

“Per me è stata una giornata un po' folle. È iniziata in maniera un po' caotica, ma alla fine sono molto contento di essere qui. Credo che fosse la scelta migliore per me”.

Il centrocampista ha poi spiegato cosa lo abbia convinto ad accettare la proposta del Siviglia, sottolineando la volontà di diventare protagonista di una nuova fase della storia del club.

“Ho pensato alla storia del club, a quello che sta succedendo in questo momento e volevo essere parte della rinascita del Siviglia, per riportarlo dove è stato negli ultimi anni”.

Fofana spiega il suo modo di giocare

Nel corso della sua presentazione, l'ex Milan ha parlato anche delle proprie caratteristiche e del contributo che intende offrire alla formazione spagnola.

“Sono un giocatore che si adatta abbastanza bene alle difficoltà e all'avversario che ha di fronte. Mi piace anche dare una mano ai miei compagni in campo. Mi piace essere una soluzione per tutti”.

Dopo l'esperienza in rossonero, Fofana è dunque pronto a rimettersi in gioco con una nuova maglia. Il Siviglia punta sulle sue qualità in mezzo al campo e il francese vuole rispondere con prestazioni e disponibilità al servizio della squadra.