Il Milan è pronto a scendere in campo per il primo vero esame della stagione. Questa sera, alle 20:45, i rossoneri affronteranno la Juventus all'Allianz Stadium nella terza giornata di Serie A. La squadra di Ruben Amorim arriva alla sfida con il morale alto e a punteggio pieno dopo i successi ottenuti contro Torino e Venezia.

La probabile formazione del Milan

Amorim dovrebbe affidarsi ancora al 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà il capitano Mike Maignan, con il francese protetto dal terzetto difensivo formato da Mario Gila, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic.

A centrocampo, sulle corsie esterne, spazio a Samuel Chukwueze a destra e Davide Bartesaghi sulla fascia opposta. In mezzo al campo confermata la coppia composta dall'esperienza di Luka Modric e dalla fisicità di Yunus Musah.

Alle spalle dell'unica punta agiranno invece Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers, chiamati a muoversi tra le linee e a supportare Gonçalo Ramos, riferimento offensivo del Milan.