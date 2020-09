Milan, ecco quanto potresti guadagnare con l’Europa League

Milan, i guadagni con l'Europa League

MILANO – In chiave economica un lungo cammino in Europa League garantirebbe al Milan guadagni importanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, due anni fa i ricavi arrivati dalla coppa furono 14,6 milioni, derivanti dalla somma di più componenti: una parte fissa assegnata dalla Uefa, una legata ai risultati e alla posizione nel girone, più gli incassi da market pool, coefficiente Uefa e dal botteghino. Superare terzo turno e playoff garantirebbe al Milan un tetto minimo di ingressi che si può quantificare intorno ai 15 milioni: in base all'andamento nel girone, la somma potrebbe anche crescere ovviamente contando un avanzamento nella competizione.