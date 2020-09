News Milan, ecco l’offerta da quasi 30 milioni: si può sbloccare tutto!

News Milan, Maldini è pronto a presentare un’offerta (quasi) irrinunciabile

MILAN NEWS – Sale il fermento per l’esordio europeo del Milan che questa sera se la vedrà con gli irlandesi dello Shamrock Rovers in quel di Dublino, nel match valido per il secondo turno eliminatorio di Europa League. Pioli dovrà fare a meno sia di Romagnoli che di Musacchio, alle prese con guai fisici e non potrà contare su un Duarte al massimo della forma. La coppia di centrali sarà formata da Kjaer e Gabbia. La società sta da tempo cercando un profilo di alto livello per rinforzare il reparto arretrato ed in tal senso nelle ultime ore sarebbero arrivate importanti novità.

Dalla Francia fanno sapere che il club di via Aldo Rossi è pronto a sferrare un affondo importante per Wesley Fofana del Saint Etienne. In particolare TeleFoot rivela che il Milan vorrebbe pareggiare l’offerta di 28 milioni più bonus presentata dal Leicester al club francese. Il 19enne di Marsiglia non avrebbe dubbi su quale club scegliere, qualora gli si dovesse presentare il dilemma. La storia del Milan ed il prestigio di un dirigente come Paolo Maldini potrebbero fare la differenza. Di questi tempi sappiamo quanto conti la volontà del calciatore, ma occorre presentare una lauta offerta al Saint Etienne, che sarebbe molto allettato dalla proposta del Leicester.

Il primo obiettivo resta Milenkovic, ma Commisso ancora non è sceso dalla richiesta di 40 milioni. Cifra ritenuta fuori mercato per un calciatore che, tra l'altro, nemmeno vorrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2022. Per provare ad accontentare Pioli si aspetterà ancora qualche giorno, sperando in uno sconto consistente da parte della Viola. Se il prezzo di Milenkovic dovesse avvicinarsi a quello di Fofana (circa 30 milioni), non c'è dubbio che Maldini opterà per il grosso investimento sul centrale serbo. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.