Filippo Inzaghi ha rinnovato la sua profonda ammirazione per il Milan e spera che questo possa nuovamente competere per il titolo.

Ex calciatore e tecnico del Milan, ora allenatore del Palermo, Inzaghi ha espresso le sue opinioni sulla lotta per il campionato in Serie A al Corriere dello Sport

Nella sua esperienza come allenatore, Inzaghi ha già guidato in Serie A con Milan, Bologna, Benevento e Salernitana

"Ritengo che l’Inter, grazie alla sua rosa e qualità, si trovi in una posizione privilegiata rispetto alle altre squadre. Tuttavia, la Roma guidata da Gasperini mi sorprende e credo che possa avere un ruolo fino alla fine. Inoltre, penso che la Juventus, priva della Champions League, abbia la possibilità di rientrare in corsa. Spero vivamente che il Milan possa tornare a contendere il titolo. Inoltre, vedo anche il Como, più del Napoli, come una squadra che può competere, anche se sarà difficile. Infine, voglio mettere in evidenza il grande lavoro svolto da Rino Gattuso alla Lazio, in un ambiente comunque non semplice"."Hai mai dei rimpianti? Nel calcio ci sono vittorie e sconfitte. Ogni esperienza mi ha permesso di crescere e spero di essere un tecnico superiore a quello di qualche anno fa e di migliorare ulteriormente in futuro. Nel calcio non c'è spazio per i rimpianti. Allenare in Serie A, anche il Palermo? Sarebbe un sogno per me. A Palermo mi sono sentito subito a mio agio dal primo giorno. Ho ricevuto un affetto enorme da parte dei tifosi. Sono stato applaudito fin dall'inizio, ma anche dopo la partita contro il Catanzaro, quando i sostenitori sono stati fantastici nonostante non avessimo raggiunto la finale. Quegli applausi hanno rappresentato uno dei momenti più emozionanti della mia carriera da tecnico. Io e la squadra siamo consapevoli di dover ripagare questa fiducia".