Dalla Croazia giungono notizie sulle condizioni di Luka Modric in preparazione per la partita di stasera, che si disputa per la Nations League contro la Repubblica Ceca

Il centrocampista delha superato la febbre che lo ha afflitto nei giorni scorsi e ieri ha partecipato normalmente all'allenamento con il gruppo. Il giocatore croato è atteso come titolare nell'incontro contro i cechi, mentre in caso di imprevisti, uno traprenderà il suo posto. A riferirlo è Sportske Novosti.

Questa è la formazione probabile che la Croazia schiererà contro la Repubblica Ceca: (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić - Modrić, Kovačić - L. Sučić, P. Sučić, Ivanović - Matanović.

Oggi Tuttosport titola: "Cisse si fa notare per Baldini. Con l'Under 21 il gol arriva in rossonero".

Giovedì, l'Italia Under 21 guidata da Silvio Baldini ha trionfato con un punteggio di 15-0 contro la Primavera dell'Empoli in un'amichevole. Tutti e tre i giocatori del Milan selezionati hanno segnato: un gol ciascuno per Francesco Camarda e Davide Bartesaghi, mentre Alphadjo Cisse ha realizzato una tripletta, dimostrando di essere in ottima forma in questo inizio di stagione anche con la nazionale. Ecco il resoconto della partita riportato dal sito della FIGC

“Durante il ritiro a Tirrenia, oggi (giovedì, ndr), l'Italia ha 'percepito' l’aria di partita nell'amichevole vinta 15-0 contro l'Empoli Primavera. Per Baldini, che ha schierato l'Italia con il consueto 4-3-3, sono arrivate indicazioni positive dalla squadra. Nel primo tempo, gli Azzurrini hanno aperto le marcature al 14' con Cichella su assist di Berti, raddoppiando al 29' grazie a Berti, questa volta da un’azione personale. Tre minuti dopo, Camarda ha segnato su passaggio del neo-entrato Liberali (subentrato al 30' al posto di Berti), mentre al 40' Cichella ha realizzato la sua seconda rete con il secondo assist in meno di 10' di Liberali. Nella seconda frazione, Baldini ha ruotato i calciatori, dando opportunità a chi era rimasto in panchina nei primi 45'. A soli 3' dall'inizio del secondo tempo, è avvenuta l’autorete di Lesiewicz che ha portato il punteggio sul 5-0, seguito al 55' da Faticanti che ha siglato il 6-0 su recupero alto. Nella ripresa, Bartesaghi e Favasuli hanno segnato al 65' e al 69' con azioni personali, e dopo l'8-0 gli Azzurrini hanno continuato a segnare. Fini (al 75’), due volte Cisse (78’ e 80’), Calvani con una doppietta (83’ e 86’), Faticanti (al minuto 88) e ancora Cisse (89’) hanno concluso la partita sul punteggio finale di 15-0".