Milan, e se alla fine Pioli restasse? Ecco come convincere Elliott

Milan, Pioli ha ancora speranze

MILANO – Al momento, in casa Milan e fuori dal campo, ci sono ben poche certezze. Tra queste non va annoverato chi siederà nella prossima stagione sulla panchina rossonera: Ralf Rangnick è, senza dubbio, il favorito, ma l’emergenza coronavirus ha rallentato la trattativa, per ora non ci sono state ancora le firme e inoltre nel fondo americano stanno valutando se sia l’estate giusta per avviare una nuova rivoluzione.

Pioli se la gioca

Tutto ciò porta ad un’unica considerazione: Stefano Pioli ha ancora speranze. L’attuale tecnico rossonero, infatti, continua a lavorare con grande orgoglio perché vuole provare fino alla fine a guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione. Essa dipenderà, in ogni caso, dai risultati sul campo. Se, infatti, il Milan dovesse centrare la qualificazione all’Europa League, magari anche tramite prestazioni convincenti, Gazidis potrebbe decidere di continuare con l’attuale progetto tecnico.

I fedelissimi dalla sua parte

Come riporta il Corriere della Sera, al fianco di Pioli ci sono e ci saranno i cosiddetti fedelissimi. Da Castillejo a Calhanoglu passando per Rebic, in attesa del rientro di Ibrahimovic, il quale sta apprezzando parecchio il lavoro di Pioli e per questo farà di tutto per aiutarlo ad ottenere un posto in Europa League. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live