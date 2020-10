Milan, Diogo Dalot arriva in prestito secco dal Manchester Utd

Milan, preso Diogo Dalot

MILANO – Diogo Dalot, terzino destro abile anche sul lato opposto del campo, sarà un nuovo calciatore del Milan. Arriverà in prestito secco dal Manchester United, con possibilità, eventualmente, di trattare il suo riscatto nel corso della stagione.

Classe 1999, è uno dei migliori talenti nel suo ruolo, ma in Premier League non è ancora riuscito ad esprimere il suo valore. Nei piani di Pioli sarà il terzino destro titolare, con possibilità di alternarsi a sinistra con Theo Hernandez. Arriverà oggi a Milano.