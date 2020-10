Calciomercato Milan – Colpo Massara, c’è l’annuncio: “Trattativa avviata!”

Calciomercato Milan, arriva l’annuncio: “Massara vuole chiudere”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Al Milan resta pochissimo tempo per rinforzare la rosa. I rossoneri hanno bisogno di nuovi innesti, con particolare priorità alla difesa. Stefano Pioli ha urgente bisogno almeno di un difensore e la dirigenza sta valutando una serie di nomi. Uno dei più caldi sembrerebbe essere quello di Antonio Rudiger, in uscita dal Chelsea e già abituato al calcio italiano. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il Milan starebbe già trattando con i ‘Blues’ per cercare di strappare il giocatore in prestito. E sono arrivate anche altre conferme.

Nicolò Schira, esperto in calciomercato, ha svelato un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale nell’operazione. “Un ruolo chiave nel corteggiamento del Milan a Toni Rudiger lo sta giocando Ricky Massara, che conosce bene il centrale del Chelsea per averlo scoperto insieme a Sabatini. Furono loro a portarlo alla Roma nel 2015: Rudiger tornerebbe volentieri in Italia. Dialoghi avviati” – ha scritto il giornalista su Twitter, rivelando come il tedesco possa addirittura essere la prima scelta del Milan. Nelle ultime settimane si è parlato di tantissimi difensori, ma sembra che Rudiger sia in cima alla lista delle preferenze della dirigenza rossonera. Attenzione però alle complicazioni.

Come già detto, Maldini e soci sperano di poter chiudere l'operazione in prestito, ma trattare col Chelsea potrebbe non essere così semplice. L'affare Bakayoko, sempre più vicino a saltare definitivamente, insegna. Inoltre, stando a quanto filtra dai media inglesi, sul giocatore si starebbe affacciando anche il Tottenham. Gli Spurs di Mourinho starebbero incontrando difficoltà nell'acquisto di Skriniar e potrebbero dunque virare sul tedesco, facendo concorrenza al Milan. Il tempo stringe, e certamente arriveranno nuovi sviluppi a breve.