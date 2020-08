Milan, dalla Spagna: il Real Madrid piomba su Rafael Leao

Milan, Real Madrid su Leao

MILANO – Secondo quanto riportato dalla nota testata sportiva spagnolo “Don Balon”, Rafael Leao sarebbe prepotentemente finito nel mirino del Real Madrid per la prossima stagione. Seguito dallo stesso agente di Cristiano Ronaldo, stando alle indiscrezioni del quotidiano spagnolo, il 21enne portoghese in forza al Milan sarebbe uno dei profili seguiti da Zidane per vestire i panni di vice-Benzema. Il classe 1999 non partirà per meno di 35 milioni di euro. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live