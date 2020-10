Milan, corsa verso il derby e contro il tempo: le situazioni di Romagnoli, Rebic e Ibrahimovic

Milan, Pioli spera in tre recuperi

MILANO – Una corsa verso il derby e contro il tempo. È questa la situazione attuale di Alessio Romagnoli, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic, il trio di infortunati di lusso che sta cercando di sfruttare la sosta Nazionale per rientrare al meglio in gruppo ed essere a disposizione per Inter-Milan del 17 ottobre.

Per quanto riguarda il capitano rossonero c’è, di fatto, la sicurezza di vederlo a San Siro: Romagnoli è guarito dal problema al polpaccio e oggi inizierà l’allenamento in gruppo; dopo due mesi e mezzo di assenza il centrale si può considerare pienamente recuperato dalla lesione al polpaccio e, se dovesse recuperare anche la forma fisica, sarà titolare contro l’Inter.

Fiducia anche per quanto riguarda Rebic. L’attaccante croato all’inizio della prossima settimana dovrà sottoporsi a nuovo controllo medico: sarà decisiva la nuova visita specialistica al gomito per sapere se il croato sarà presente nel derby.

Più delicata la situazione legata a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, ancora positivo al coronavirus, dovrà attendere i due tamponi negativi. Il tempo c’è, ma non si può assolutamente definire i suoi tempi di recupero. Potrebbe saltare il derby? Sì.