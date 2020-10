Calciomercato Milan, Calhanoglu va via? Può arrivare un campione!

Calciomercato Milan, spunta una suggestione clamorosa in caso di addio di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Durante la riunione indetta oggi dai vertici del Milan con i media presso lo stadio San Siro si è parlato delle strategie passate e future del club rossonero. Le indicazioni più interessanti arrivano dalle dichiarazioni di Maldini che ha spiegato come i soldi risparmiati nella sessione estiva potrebbero essere investiti a gennaio per migliorare la squadra. Non si punterà a calciatori da 50 milioni, ma si faranno comunque investimenti importanti. Al di là della priorità difensore centrale, potrebbe esserci una sorpresa pazzesca per quanto riguarda il reparto avanzato.

Secondo calciomercato.it, qualora dovessero persistere le difficoltà per il rinnovo di Calhanoglu, Maldini avrebbe già individuato il sostituto in Mesut Ozil dell’Arsenal. Il campione tedesco non rientra più nei piani del tecnico Arteta che lo ha escluso dalla lista Uefa. Con il contratto in scadenza nel 2021 e senza alcuna intenzione da ambo le parti di prolungarlo, Ozil potrebbe diventare un’occasione più unica che rara per il Diavolo. Non dovendo pagare nulla di cartellino, si potrebbe fare uno sforzo maggiore per assicurare all’ex Real Madrid uno stipendio da top player. Non è da escludere che Maldini provi a concretizzare l’operazione già a gennaio, pagando un piccolo indennizzo al club inglese.

In ogni caso il calciatore dei Gunners dovrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio. Nonostante la filosofia di Elliott sia proiettata verso i giovani, la conferma di Ibrahimovic e di Kjaer ha dimostrato che i calciatori “maturi” che fanno la differenza sono ben accetti. Alla soglia dei 32 anni, Ozil vorrebbe ancora dimostrare di essere fra i migliori al mondo in un campionato competitivo come la Serie A. Il Milan farà di tutto per rinnovare il contratto di Calhanoglu. Qualora però non dovesse concretizzarsi la fumata bianca, l’ipotesi che porta al trequartista tedesco potrebbe comunque far contenti i tifosi rossoneri. Non solo la suggestione Ozil però. Maldini sta già lavorando sui colpi che è stato costretto a rimandare a gennaio. Ecco tutte le 20 idee ancora calde per il futuro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA