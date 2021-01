Milan, Conti parla da nuovo giocatore del Parma. Ecco le sue parole

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Manca poco all’ufficialità di Andrea Conti al Parma. L’ormai quasi ex Milan questa mattina ha svolto le visite mediche di rito, con quella che sarà la sua nuova squadra. Il terzino ha giocato la sua ultima partita in rossonero, lunedì sera, contro il Cagliari. L’ex Atalanta è stato lanciato nella mischia da Stefano Pioli all 83′, quando ha preso il posto di Brahim Diaz. Una cessione annunciata, perché il giocatore era ormai ai margini del progetto tattico del Diavolo. Se l’anno scorso il calciatore era uno dei titolari dell’allenatore del Milan, in questa stagione ha perso non solo il posto nell’undici tipo, ma non era nemmeno il primo ricambio di Davide Calabria. Proprio l’esplosione del prodotto del vivaio rossonero ha inciso sulle scelte di Pioli, inoltre dal mercato è arrivo Diogo Dalot.

Andrea Conti, finite le visite mediche con il Parma, ora manca solo l’ufficialità

Manca solo l’ufficialità per chiudere il passaggio di Andrea Conti al Parma. Il calciatore questa mattina ha svolto le visite mediche di rito, con la sua nuova squadra. Visite terminate poco fa, poi si è spostato a Collecchio, dove domani svolgerà il suo primo allenamento agli ordini di Roberto D’Aversa. Passaggio in gialloblù in prestito con obbligo di riscatto, fissato a 7 milioni di euro, se la squadra ducale riuscirà a conquistare la salvezza. Impresa ad oggi complessa, dato la società del presidente Krause occupa il penultimo posto della Serie A, con 13 punti raccolti in classifica, su 18 partite disputate. Il Cagliari quartultimo però dista una sola lunghezza di distanza.

Milan News – Le prima parole di Andrea Conti, da ex rossonero

Andrea Conti però ha già parlato, praticamente da nuovo giocatore del Parma: "Sono già pronto, forza Parma!" il suo primo saluto ai giornalisti e ai fotografi presenti. Il calciatore ha poi aggiunto: "Sono molto contento, ho parlato con il mister, già lo conoscevo. Darò sicuramente il massimo e spero di riuscire a dare il mio contributo".