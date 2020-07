Milan, comunicato ufficiale: riscattato Kjaer dal Siviglia

Milan, riscattato Kjaer

MILANO – Il difensore danese Simon Kjaer si lega al Milan a titolo definitivo sino al 2022.

Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero sul riscatto fissato a 3,5 milioni di euro: "AC Milan comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjær dal Sevilla FC. Il calciatore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022″.