Calciomercato Milan, arrivano pessime notizie: ora rischia di sfumare tutto!

Calciomercato Milan, un grande obiettivo sta per sfumare definitivamente

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’estate rossonera diventa sempre più rovente, non solo per il calcio giocato, ma anche e soprattutto dal punto di vista del calciomercato del Milan. E, dopo due notizie positive come la plusvalenza ottenuta dalla cessione di Suso (+24 milioni) ed il riscatto di Kjaer dal Siviglia, in queste ore ne è arrivata anche un’altra che, se confermata, non farà affatto felice Rangnick: uno dei suoi più grandi obiettivi infatti starebbe per sfumare definitivamente, ecco cosa sta succedendo >>>CONTINUA A LEGGERE