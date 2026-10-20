L'approccio alla gara di domani contro il Bournemouth, si preannuncia essere un po' diverso per il Milan. Infatti, i rossoneri stanno lavorando senza sosta così come tutte le altre squadre, giocando ogni tre giorni. Ruben Amorim e il suo staff hanno deciso di non concedere un pomeriggio libero alla squadra, che ha effettuerà l’allenamento di questa mattina presso il centro sportivo di Milanello per prepararsi alla partita contro il Bournemouth di Marco Rose.

Chukwueze ci sarà

Per quanto riguarda i giocatori a disposizione di, salvo nuove informazioni nel corso della giornata, il tecnico potrà contare completamente su Samuel Chukwueze, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il nigeriano era partito per, ma è rimasto in panchina per l’intera partita per motivi precauzionali a causa di un lieve affaticamento muscolare. L’allerta è rientrata e il calciatore è pronto per scendere in campo. Pertanto, gli assenti del Milan saranno tre: