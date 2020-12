Milan, che batosta! Ibra salterà la Juve: i possibili tempi di recupero

Milan, batosta per Ibrahimovic

MILANO – Altra batosta per il Milan. Come già confermato ieri, l’infortunio subito da Zlatan Ibrahimovic costringerà Stefano Pioli a fare a meno per diverso tempo del fuoriclasse svedese: prima il problema muscolare al flessore destro, poi al polpaccio sinistro.

La risonanza magnetica ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo; un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni, ma c’è un precedente che non fa stare tranquilli Pioli e i tifosi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, “il classe 1981 aveva rimediato un infortunio simile il 25 maggio scorso, quando si fermò sempre durante un allenamento facendo temere in un primo momento per il tendine d’Achille. Gli esami evidenziarono invece una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro, un problema che lo tenne fuori fino al 29 giugno, quindi per 35 giorni. Considerando l’imminente pausa natalizia, Ibrahimovic – oltre ovviamente alle partite contro Sassuolo e Lazio – salterà anche la gara con la Juventus, a San Siro il 6 gennaio. Si tenta di recuperarlo per metà gennaio”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<