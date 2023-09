Milan, Caldara operato alla caviglia destra: “Intervento ok, tre mesi di stop”

Altro lungo stop in vista per il difensore rossonero Mattia Caldara, sotto contratto con il Milan fino a giungo 2024 e inserito da Pioli anche in lista Champions. Il classe '94 infatti è stato costretto a sottoporsi a intervento chirurgico per risolvere un problema alla caviglia destra. Intervento riuscito, ma l'assenza dai campi sarà lunga. Ecco il resoconto fornito in merito dal comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica che il giocatore Mattia Caldara è stato operato oggi alla caviglia destra dal dottor Giacomo Zanon alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio. L'intervento, eseguito in artroscopia, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in tre mesi".