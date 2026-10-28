Leao-Milan, addio in estate?
MILAN: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan, Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi, Cisse, Ramos.
A disp.: Bouyer, Torriani, F. Terracciano, M. Cissé, Diawara, Vladimirov, Perera, Modric, Comotto, Vos, Ossola, Pulisic, Menon, Camarda. All.: Amorim.
BOLOGNA: Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard.
A disp.: Pessina, Happonen, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Haggem, El Azzouzi, Lba, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Lo Monaco. All.: Palladino.
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