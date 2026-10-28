Nel pre-partita di Milan-Bologna, Ruben Amorim ha dichiarato a DAZN:

Esiste il pericolo di anticipare già il derby di sabato?"Per quanto mi riguarda no, la sfida più significativa è quella di stasera. Sono focalizzato esclusivamente su oggi, poi vedremo chi sarà disponibile per il derby, ma attualmente ci concentriamo solo sul Bologna".

Cosa si aspetta da Cisse in quel ruolo dietro l'attaccante?"Mi aspetto tutto da lui: abilità, capacità di muoversi negli spazi, attitudine a creare gioco e anche nel recupero contro gli avversari".