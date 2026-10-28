Il momento della verità passa da San Siro. Questa sera, il Milan affronta il Bologna nella nona giornata di Serie A con l'obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo i successi contro Atalanta e Udinese, la squadra di Ruben Amorim vuole confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e arrivare al derby contro l'Inter con ulteriore fiducia.

Amorim cerca continuità dopo i successi contro Atalanta e Udinese

Le ultime due vittorie hanno dato indicazioni positive al Milan. Il successo contro l'Atalanta e quello per 2-0 sul campo dell'Udinese hanno permesso ai rossoneri di consolidare la propria posizione in classifica e di ritrovare fiducia dopo alcune settimane complicate.

Adesso arriva un'altra occasione per confermare quanto di buono mostrato. Battere il Bologna significherebbe ottenere tre successi consecutivi in Serie A per la prima volta nel 2026, un traguardo che la squadra non raggiunge dalla fine del 2025.

Amorim vuole sfruttare il momento positivo, consapevole che una nuova vittoria potrebbe rappresentare un'iniezione di fiducia importante in vista dei prossimi appuntamenti.

Le assenze non fermano le ambizioni rossonere

La preparazione della gara è stata condizionata dai numerosi problemi fisici. Ruben Loftus-Cheek ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra, mentre Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila sono alle prese con situazioni che ne mettono a rischio la disponibilità.

L'allenatore dovrà quindi affidarsi anche a giocatori che nelle ultime settimane hanno trovato meno spazio. Le prestazioni offerte da alcuni elementi contro l'Udinese hanno dimostrato che il gruppo può contare su alternative utili, anche in ruoli differenti da quelli abituali.

La gestione delle energie sarà fondamentale, soprattutto considerando che sabato 31 ottobre è in programma il derby contro l'Inter.