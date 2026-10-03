Alphadjo Cisse rappresenta sicuramente la sorpresa più piacevole all'inizio della stagione del Milan. Il trequartista, che gioca per i rossoneri, è certo di avere ampi margini di miglioramento.

è indubbiamente la rivelazione più affascinante di questo avvio di stagione per il. Le sue straordinarie abilità erano già note a tutti, ma nessuno si aspettava un impatto così significativo. Oltre al suo contributo con il Milan, l'ex giocatore dell'ha avuto un ottimo inizio anche con la nazionale Under 21, segnando il gol decisivo per la vittoria per 1-0 contro l'Armenia in casa.

Al termine di quella partita, Cisse ha condiviso alcune osservazioni con la Rai: "Baldini mi ha invitato a entrare e a cambiare le sorti dell'incontro. Mi ha posizionato in un ruolo che mi consente di mettere in evidenza le mie qualità. Devo esprimere la mia gratitudine al mister e alla squadra. Siamo felici di aver conquistato questi tre punti e di aver ottenuto la vittoria. Questo 2026 mi sta regalando molte soddisfazioni. Tuttavia, sono certo che quanto mostrato finora non rappresenta neanche il settanta per cento del mio vero potenziale. Posso fare di meglio, sono fiducioso che con il tempo metterò in luce molte altre qualità che non ho ancora dimostrato", così ha dichiarato secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.