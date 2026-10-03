Sono passati mesi da quando Mattia Liberali non è più un calciatore rossonero ma tra le parti rimane saldo un legame profondo
Leao-Milan, addio in estate?
Mattia Liberali ha ricominciato a discutere della sua partenza dal Milan, sottolineando che, in quel periodo, era necessario cambiare squadraMattia Liberali, attaccante del Como, ha concesso un'intervista dettagliata alla Gazzetta dello Sport, dove ha ripreso il discorso riguardante il suo distacco dalla squadra milanese. Ecco ciò che ha dichiarato: "Quella è stata la squadra che mi ha formato fin dall'infanzia e lo ammetto, ho una vera devozione per loro, però nel mondo del calcio a volte i percorsi si separano. In quel frangente, per me, la decisione migliore era retrocedere e giocare, forse, in una categoria inferiore".
Liberali è anche un elemento chiave nell'Under 21 italiana di Silvio Baldini, dove ha ritrovato i suoi ex compagni al Catanzaro, Favasuli e Cisse: "Sono felice di avere di nuovo in nazionale due persone fantastiche: abbiamo trascorso un anno straordinario insieme e ci sentiamo ogni settimana. Inoltre, gioco di nuovo con Camarda: in campo abbiamo un'ottima intesa, ci conosciamo da quando eravamo bambini".
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