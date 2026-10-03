Mattia Liberali ha ricominciato a discutere della sua partenza dal Milan, sottolineando che, in quel periodo, era necessario cambiare squadra

, attaccante del, ha concesso un'intervista dettagliata alla Gazzetta dello Sport, dove ha ripreso il discorso riguardante il suo distacco dalla squadra milanese. Ecco ciò che ha dichiarato: "Quella è stata la squadra che mi ha formato fin dall'infanzia e lo ammetto, ho una vera devozione per loro, però nel mondo del calcio a volte i percorsi si separano. In quel frangente, per me, la decisione migliore era retrocedere e giocare, forse, in una categoria inferiore".

Liberali è anche un elemento chiave nell'Under 21 italiana di Silvio Baldini, dove ha ritrovato i suoi ex compagni al Catanzaro, Favasuli e Cisse: "Sono felice di avere di nuovo in nazionale due persone fantastiche: abbiamo trascorso un anno straordinario insieme e ci sentiamo ogni settimana. Inoltre, gioco di nuovo con Camarda: in campo abbiamo un'ottima intesa, ci conosciamo da quando eravamo bambini".