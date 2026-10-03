In vista dell'imminente stagione, il Milan continua a seguire con interesse il giovane calciatore svedese del Brighton, Yasin Ayari

"Per il centrocampo del futuro, Ayari è in prima posizione", riporta così questa mattinariguardo al mercato delche a gennaio probabilmente agirà solo in altre aree, ma nella prossima estate sarà necessario almeno un rinforzo a centrocampo e un nome da considerare seriamente è, centrocampista del 2003 delche i rossoneri stanno osservando da almeno due anni.

Il giornale torinese chiarisce poi perché Ayari, il cui contratto è valido fino al 2027 (anche se gli inglesi hanno un'opzione unilaterale per estendere fino al 2028) e che è valutato oltre 40 milioni di euro, susciti tanto interesse nel Milan: "Ayari è apprezzato per le sue qualità e la sua versatilità, dato che nella sua squadra sta giocando nel 4-2-3-1 sia come mediano - come avviene in nazionale dove gioca come centrale nel 4-4-2 - sia come trequartista. Il Milan è attivo e continuerà a seguirlo".

Si tratta di un nome cui rispettiva cifra sembra essere importante. Il Milan ha già speso più di 150 milioni di euro nella passata sessione per condurre un mercato importante. Se davvero Ayari dovesse essere un obiettivo, allora è più probabile vedere un assalto rossonero nel prossimo Giugno 2027.