Milan, bisognerà resistere agli attacchi per Theo Hernandez

Milan, le ultime su Theo Hernandez

MILANO – Tra le note più positive di un'annata complicata vi è sicuramente Theo Hernandez; il terzino rossonero, arrivato in estate dal Real Madrid, si sta affermando come uno dei migliori nel suo ruolo nel panorama europeo e potrebbe ricevere diverse offerte dai top club in estate. Il Milan, comunque, farà di tutto per trattenerlo.