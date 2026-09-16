Tutto pronto allo stadio Giuseppe Meazza per il debutto europeo del Milan. Questa sera, alle 21:00, i rossoneri affrontano il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. Ruben Amorim e Marco Silva hanno sciolto gli ultimi dubbi, comunicando gli undici titolari che scenderanno in campo a San Siro.

Milan, le scelte di Amorim

Il tecnico rossonero conferma il 3-4-2-1, con Maignan tra i pali e un reparto difensivo composto da Terracciano, De Winter e Pavlovic.

Sulle fasce spazio a Chukwueze e Bartesaghi, mentre in mezzo al campo agiranno Jashari e Musah. La novità principale riguarda la trequarti, dove Amorim sceglie Hutchinson e Cissé alle spalle di Gonçalo Ramos, ex della partita.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Bartesaghi; Hutchinson, Cissé; Ramos.

A disposizione: Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Moreira, Estupiñán, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda.

Allenatore: Ruben Amorim.

Benfica, Marco Silva sceglie il 4-2-3-1

Il Benfica risponde con il 4-2-3-1. Trubin sarà il portiere titolare, protetto dalla linea difensiva composta da Banjaqui, Circati, Araujo ed El Karouai.

Palhinha e Aursnes agiranno davanti alla difesa, mentre Kaminski, Sudakov e Lukebakio saranno chiamati a supportare Duran, riferimento offensivo della formazione portoghese.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouai; Palhinha, Aursnes; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran.

A disposizione: Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Echeverri, Cabral, Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup, Dahl.

Allenatore: Marco Silva.

Esordio europeo, il Milan cerca subito una vittoria

Per il Milan comincia una nuova avventura internazionale dopo una stagione di assenza dalle coppe europee. La squadra di Amorim vuole partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico, in una sfida che mette subito alla prova le ambizioni rossonere.

Il Benfica, dal canto suo, arriva a San Siro con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo. Ora la parola passa al campo: il calcio d’inizio è fissato per le 21:00.