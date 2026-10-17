Il Milan si prepara a tornare in campo in Serie A dopo il convincente successo per 4-0 contro il Salisburgo in Europa League. Domenica 18 ottobre, alle ore 18:00, i rossoneri ospiteranno l'Atalanta a San Siro nella settima giornata di campionato. Per chi vuole seguire la sfida, ecco tutte le informazioni sulla diretta televisiva, sulle piattaforme streaming e sulla diretta testuale di IlMilanista.it.

Milan-Atalanta, dove vederla in TV

La partita tra Milan e Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e Sky Sport. Il calcio d'inizio è fissato per domenica 18 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Per gli abbonati Sky, la gara sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Milan-Atalanta in streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Chi non potrà guardare la partita in televisione avrà diverse possibilità per seguirla in streaming. Milan-Atalanta sarà disponibile su DAZN, attraverso l'applicazione e i dispositivi compatibili, mentre gli abbonati Sky potranno utilizzare Sky Go.

La partita sarà visibile anche su NOW, con il pacchetto sportivo che comprende l'incontro. In questo modo sarà possibile seguire la gara da smartphone, tablet, computer e smart TV compatibili, in base al servizio e all'abbonamento sottoscritto.

Milan-Atalanta, segui la diretta testuale su IlMilanista.it

Per chi desidera seguire la partita minuto per minuto, su IlMilanista.it sarà disponibile la diretta testuale di Milan-Atalanta, con aggiornamenti in tempo reale sull'andamento della gara.

La webcronaca accompagnerà i lettori attraverso le azioni più importanti, le occasioni da gol, le reti e gli episodi decisivi della sfida. Un modo per restare aggiornati sulla partita anche quando non sarà possibile seguirla in televisione o in streaming.