Niente conferenza stampa della vigilia per Ruben Amorim prima di Milan-Atalanta e Udinese-Milan. Il tecnico rossonero non incontrerà i giornalisti alla vigilia della sfida di San Siro, valida per la settima giornata di Serie A, e la stessa decisione sarà confermata anche prima della successiva trasferta in Friuli.

Amorim salta le conferenze prima di Atalanta e Udinese

L’assenza del consueto appuntamento con la stampa rappresenta una novità rispetto alle abitudini delle ultime settimane. Le conferenze di Amorim sono spesso occasioni per approfondire le scelte tattiche, le condizioni della squadra e i temi più attuali legati al Milan.

Questa volta, però, il tecnico non parlerà alla vigilia delle due partite di campionato contro Atalanta e Udinese. Una decisione che riguarda entrambi gli impegni ravvicinati e che non modifica il programma sportivo della squadra.

Calendario fitto, una scelta concordata con la società

Dietro la decisione non ci sarebbe alcun caso particolare. L’assenza delle conferenze stampa sarebbe infatti il risultato di una pianificazione stabilita da tempo insieme alla società, pensata per affrontare al meglio un periodo caratterizzato da numerosi impegni.

Il calendario particolarmente intenso impone al gruppo di gestire con attenzione tempi di recupero, allenamenti e preparazione delle partite. In questo contesto, la scelta di rinunciare agli appuntamenti con i media rientra nell’organizzazione del lavoro quotidiano.