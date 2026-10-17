Il Milan si prepara a tornare in campo in Serie A dopo il convincente 4-0 conquistato contro il Salisburgo in Europa League. Domenica 18 ottobre, alle 18:00, i rossoneri ospiteranno l'Atalanta a San Siro per la settima giornata di campionato. Ruben Amorim valuta alcune rotazioni dopo l'impegno europeo, con Luka Modrić pronto a riprendersi una maglia da titolare. Restano invece indisponibili Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers.

Milan-Atalanta, Modrić verso il ritorno dal primo minuto

Secondo le ultime informazioni raccolte, Modrić dovrebbe tornare titolare in mezzo al campo, affiancato da Adrien Rabiot. Il centrocampista croato rappresenta un riferimento importante per la gestione del possesso e per la costruzione del gioco rossonero.

In attacco, Amorim dovrebbe affidarsi a Christian Pulisic e Gonçalo Ramos, con David Moreira tra i possibili interpreti della trequarti.

Difesa Milan, Gabbia e Saelemaekers indisponibili

Non arrivano buone notizie sul fronte degli infortunati. Matteo Gabbia ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra e dovrà restare lontano dal campo per diversi mesi. Anche Alexis Saelemaekers sarà costretto a uno stop prolungato dopo l'intervento chirurgico alla caviglia destra.

Per Amorim sarà quindi necessario gestire le alternative a disposizione, soprattutto in una fase della stagione nella quale il calendario propone partite ravvicinate tra campionato ed Europa League.

Il reparto arretrato dovrebbe essere composto da Gila, Koni De Winter e Strahinja Pavlović davanti a Mike Maignan, mentre sulle fasce sono attesi Chukwueze ed Estupiñán, salvo ulteriori cambiamenti.

Atalanta, diverse assenze per la squadra bergamasca

Anche la formazione ospite arriva alla sfida con alcune situazioni da monitorare. Tra i giocatori indicati come indisponibili o in dubbio figurano Isak Hien, Giorgio Scalvini, Franck Kessié e Giacomo Raspadori.

Le assenze potrebbero condizionare le scelte di Maurizio Sarri, che dovrà valutare le alternative disponibili per affrontare il Milan a San Siro. La formazione bergamasca resta comunque un avversario da affrontare con attenzione, soprattutto per la qualità dei suoi interpreti offensivi.