Milan, Andrea Conti: accordo con il Parma, si attende sì del giocatore

MILANO – Giornata davvero scoppiettante per il Milan quella odierna. Il club meneghino ha praticamente chiuso l’arrivo di Mario Mandzukic, il croato è atteso già domani in città per sostenere le visite mediche, limare gli ultimi dettagli del contratto che lo legherà alla società meneghina, almeno per i prossimi sei mesi. L’accordo con il Diavolo però potrebbe essere prolungato, se si centrerà la qualificazione alla prossima Champions League, vista la clausola sul prolungamento, presente nel contratto.

Anche Fikayo Tomori è sempre più vicino al Milan. Si continua a trattare con il Chelsea, sulla base del prestito oneroso, con diritto di riscatto. Maldini e Massara vorrebbero abbassare le pretese dei blues, sul costo del cartellino del centrale, valutato per ora 30 milioni di euro.

Milan News – Andrea Conti deve dare una risposta al Parma.

Non ci sono soltanto le entrate, il Milan continua a lavorare anche sulle uscite. E anche da questo di vista qualcosa si muove concretamente. Secondo quanto riporta il portale Tuttomercatoweb, i rossoneri e il Parma avrebbero trovato l’accordo per il passaggio del terzino in gialloblù. Intesa raggiunta sulla base del prestito con obbligo di riscatto in favore della società del presidente Krause. Ora però si attende la risposta dell’ex Atalanta, serve il suo sì per chiudere l’operazione.

La stagione di Conti, da titolare a terza scelta.

Il laterale destro classe 1994 non rientra più nei piani di Stefano Pioli. Complice la grandissima stagione che sta facendo Davide Calabria, ma non solo. Anche nelle occasioni in cui quest’ultimo non è stato a disposizione, il tecnico rossonero ha preferito adattare Diogo Dalot sulla corsia destra piuttosto che dare fiducia a Conti. Una situazione completamente diversa rispetto alla passata stagione quando il terzino era uno dei titolari della compagine rossonera. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<