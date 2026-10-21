Il piano di Milan e Bournemouth per la giornata odierna, che precede la terza giornata della fase a gironi dell'Europa League

Era noto che il tempo a disposizione per ilper il recupero è piuttosto ridotto in questo mese di ottobre; del resto, se una squadra ambisce a essere grande, deve anche saper gestire impegni di alto livello e con un breve intervallo. Pertanto, dopo la significativa partita di San Siro contro, conquistata nel tardo pomeriggio di domenica, il Diavolo è pronto per scendere in campo domani sera per la terza giornata della fase a gironi dell'Europa League. Infatti, alle 21 ore italiane si svolgerà l'incontro interamente rossonero tra, presso il Vitality Stadium della cittadina del sud dell'Inghilterra. Sicuramente una delle sfide più impegnative di questa fase iniziale per il gruppo milanista.

Oggi è il giorno prima della partita e il programma di preparazione delle due squadre è già stato comunicato. Il Milan, che dovrà affrontare una seconda trasferta europea in sette giorni, si allenerà a Milanello domani mattina alle 11. 15, con la consueta sessione di allenamento aperta per trenta minuti ai media presenti. Subito dopo pranzo ci sarà il volo per l'Inghilterra, dove, a Bournemouth, si terrà la conferenza stampa di Ruben Amorim e di un calciatore alle ore 18. 15. Per l'altra formazione inglese, allenata da Marco Rose, è prevista una conferenza stampa doppia a partire dalle 12 e l'allenamento alle 14.