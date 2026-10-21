11:45 seduta di allenamento mattutina mentre per le 18:45 Amorim sarà in conferenza stampa
Il piano di Milan e Bournemouth per la giornata odierna, che precede la terza giornata della fase a gironi dell'Europa LeagueEra noto che il tempo a disposizione per il Milan per il recupero è piuttosto ridotto in questo mese di ottobre; del resto, se una squadra ambisce a essere grande, deve anche saper gestire impegni di alto livello e con un breve intervallo. Pertanto, dopo la significativa partita di San Siro contro l'Atalanta, conquistata nel tardo pomeriggio di domenica, il Diavolo è pronto per scendere in campo domani sera per la terza giornata della fase a gironi dell'Europa League. Infatti, alle 21 ore italiane si svolgerà l'incontro interamente rossonero tra Bournemouth e Milan, presso il Vitality Stadium della cittadina del sud dell'Inghilterra. Sicuramente una delle sfide più impegnative di questa fase iniziale per il gruppo milanista.
Oggi è il giorno prima della partita e il programma di preparazione delle due squadre è già stato comunicato. Il Milan, che dovrà affrontare una seconda trasferta europea in sette giorni, si allenerà a Milanello domani mattina alle 11. 15, con la consueta sessione di allenamento aperta per trenta minuti ai media presenti. Subito dopo pranzo ci sarà il volo per l'Inghilterra, dove, a Bournemouth, si terrà la conferenza stampa di Ruben Amorim e di un calciatore alle ore 18. 15. Per l'altra formazione inglese, allenata da Marco Rose, è prevista una conferenza stampa doppia a partire dalle 12 e l'allenamento alle 14.
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