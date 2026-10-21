Antonio Cassano ha discusso di Alphadjo Cisse, giovane talentuoso del 2006 che gioca per il Milan e ha impressionato in questo inizio di stagione

Nel corso dell’ultima puntata del podcast “Viva el Futbol,” l’ex attaccante di squadre come, ha espresso la sua opinione su, un giovane rossonero del 2006 che ha stupito tutti in questo avvio di campionato. Ecco cosa ha detto.

"Sono sempre felice per i ragazzi che si fanno strada. Ha fatto il suo percorso, passando da Catanzaro a giocare da titolare a San Siro e a segnare è davvero notevole. Questa è una buona prospettiva per la crescita di questo Milan. Tuttavia, non sono soddisfatto di questo Milan. Non vedo Cisse come un trequartista di sinistra, può fornire supporto, ma il Milan ha bisogno di altro. Non voglio criticarlo, sta andando bene, ma credo che in futuro potrebbe diventare un valore aggiunto per il Milan. Non credo che questo ragazzo possa raggiungere i livelli di Musiala o Yamal. Non è affatto un titolare per il Milan. Per avere successo, il Milan deve ingaggiare giocatori di alto calibro, e non credo che lui possa diventare uno di questi. Il futuro Milan che deve trionfare, secondo me, richiede altro".