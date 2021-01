Milan, (altri) cinque record: mai così in Italia. E in Europa nessuno fa meglio

Milan, cinque record firmati a Benevento

MILANO – Il Milan ha battuto per 0 a 2 il Benevento nella sfida valida per la 15esima giornata di Serie A. A segno Franck Kessie su rigore al 15esimo e Rafael Leao con una magia al 48esimo; da segnalare anche l’espulsione diretta combinata a Sandro Tonali e il rigore fallito dal beneventano Caprari. I rossoneri, dunque, si confermano al primo posto in classifica con 37 punti a +1 sull’Inter seconda, a +7 sulla Roma terza (30) e a + 10 sulla Juventus quarta (27, con una partita in meno). Ed è record storico.

Milan, numeri da primato

Con i 37 punti conquistati in 15 giornate il Milan 2020-2021 ha stabilito un primato assoluto nella sua gloriosa storia: mai, infatti, i rossoneri avevano raccolto così tanto a questo punto del campionato. E non solo.

Il Milan va in gol da 18 trasferte di fila in Serie A, solo una volta ha fatto meglio nel massimo campionato: tra marzo 1992 e aprile 1993 (19 gare esterne); da 17 gare di Serie A, inoltre, la formazione di Pioli segna almeno due gol: l’ultima squadra ad aver fatto meglio nei top-5 campionati europei è stata il Bayern Monaco (20 nel marzo 2014).

A sostegno della straordinarietà di questi numeri vi sono i primati individuali. Con il goal di ieri (bellissimo) al Benevento, infatti, Rafael Leão è il secondo straniero più giovane di sempre a raggiungere quota 10 gol con il Milan in Serie A (a 21 anni, 207 giorni), dopo Alexandre Pato (19 anni, 19 giorni).

Il portoghese, inoltre, è il quarto giocatore del club di via Aldo Rossi a raggiungere quattro reti in stagione. Nessuna squadra dei Top-5 campionati europei 2020/21 conta più giocatori del Milan con almeno 4 reti all’attivo; nel caso dei rossoneri: Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernández, Rafael Leão e Franck Kessié. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<