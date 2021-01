Milan 2-0 Torino, il peggiore in campo: Hauge da 5,5

Milan 2-0 Torino, il peggiore in campo è Hauge

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri nella sfida tra Milan e Torino, valida per la 17esima giornata di Serie A con a segno Rafael Leao al 25esimo e Franck Kessie, su calcio di rigore, al 36esimo, è Jens Petter Hauge.

Il talento norvegese, schierato titolare sull’esterno sinistro della trequarti per la seconda partita consecutiva, ha giocato una gara da 5,5: attento e concentrato, ordinato e voglioso, sopratutto in fase difensiva. Gli è mancato un po’ di pepe in quella offensiva: abbiamo l’impressione che il ragazzo abbia quasi paura ad osare ciò che faceva, con più libertà, nella primissima parte di stagione. La sua prestazione, comunque, non è stata negativa, ma ci aspettiamo sicuramente di più.

“Molto – ha detto Pioli parlando della vittoria in conferenza stampa – importante, la squadra è stata brava a mantenere un certo livello di prestazione, dalla partita contro il Cagliarti avremo qualche scelta in più. Abbiamo perso contro una squadra molto forte, ma la prestazione nostra è stata importante. Dobbiamo essere sempre più determinati. Ero sereno e fiducioso, sapevo che i ragazzi avrebbero metabolizzato gli errori e soprattutto nel primo tempo l’abbiamo fatto”.

IL TABELLINO

MILAN-TORINO 2-0

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Tonali (9’st Dalot), Kessie; Castillejo, Díaz (15’st Çalhanoğlu), Hauge (40’st Maldini); Leão (40’st Ibrahimović). A disp.: Donnarumma A., Tătăruşanu; Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio; Frigerio; Colombo. All.: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo (19’st Zaza), Lyanco, Bremer; Singo, Lukić, Rincón (31’st Segre), Gojak (1’st Linetty), Rodríguez (19’st Murru); Verdi, Belotti (40’st Bonazzoli). A disp.: Milinković-Savić, Rosati; Ansaldi, Buongiorno, Nkoulou, Vojvoda; Baselli. All.: Giampaolo.

Arbitro: Maresca di Napoli

Gol: 25′ Leão (M), 36′ rig. Kessie (M),

Ammoniti: 23′ Pioli (M), 25′ Rincón (T), 38′ Díaz (M), 41′ Romagnoli (M), 47′ Tonali (M), 20’st Dalot (M), 34’st Leão (M), 40’st Calabria (M), 47’st Segre (T).

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<