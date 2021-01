Milan 0-3 Atalanta, la cronaca del match di San Siro

Milan 0-3 Atalanta, la cronaca

MILANO – La cronaca, fornita da acmilan.com, della sfida tra Milan e Atalanta, valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A.

Primo tempo molto difficile per i rossoneri, che non riescono a pareggiare i ritmi elevatissimi imposti dall’Atalanta al match. Il primo squillo è di Meïte, che di testa su azione di corner gira a lato. Poi, però, salgono di tono gli ospiti: Hateboer in due occasioni mette paura a Donnarumma, al 17′ Iličić dal limite di sinistro calcia a lato di poco. L’Atalanta spinge e al 26′ trova il vantaggio: cross di Gosens per l’avvitamento di testa di Romero, che batte Gigio. Reazione immediata: Leão cerca Ibra sul secondo palo ma è provvidenziale l’anticipo in extremis di Djimsiti su Zlatan. Botta e risposta: al 39′ Donnarumma mette i pugni sulla punizione di Iličić, al 41′ Ibra sbuca alle spalle di Hateboer su punizione di Tonali e, con il ginocchio, manca il gol del pareggio da pochi passi.

A inizio ripresa il raddoppio ospite: in area Kessie allarga il braccio e colpisce Iličić, per Mariani è calcio di rigore. Sul dischetto lo sloveno batte Donnarumma, che intuisce ma non riesce a respingere. I rossoneri si scoprono per cercare il pareggio e rintuzzare il doppio vantaggio, ma espongono inevitabilmente il fianco alle ripartenze dei bergamaschi. Al 70′ dentro Mandžukić e Rebić, e subito creano scompiglio: azione confusa in area di rigore, Romero anticipa Kessie al momento del tiro, Mandžukić è lì sulla ribattuta ma il suo destro esalta i riflessi di Gollini. L’Atalanta, passata la paura, torna avanti: al 74′ Zapata colpisce il palo sugli sviluppi di un corner, due minuti più tardi (76′) segna la terza rete della partita finalizzando un contropiede. Il Milan prova a pungere con Brahim, che è pericoloso prima di sinistro – alto di poco – e poi di destro, palo. Finisce così a San Siro.

