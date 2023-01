Milan: mercato a vuoto. Quante manovre flop per i rossoneri

Mosse false nell'ultima sessione estiva di mercato. Il Milan ha speso 50 milioni di euro. Aspettative alte. E anche gli infortuni non aiutano

A conti fatti sono su per giù 50 i milioni finora spesi per manovre non del tutto convincenti. Sì perché tra Divock Origie Charles De Ketelaere nessuno dei due al momento ha soddisfatto le aspettative della società e dei tifosi. Ma nella cifra rientrano anche i nomi di Yacine Adli, Aster Vranckx, Malick Thiaw e Sergino Dest. Non un contributo decisivo quindi dall’ultima sessione di mercato. Indiziato numero uno il belga ex Brugge arrivato quest’estate dopo una trattativa molto sofferta per 35 milioni di euro. Aspettative forse troppo alte? Fatto sta che con questo esborso il Milan ha “bruciato” quasi per intero il suo budget di mercato.

Tuttavia dopo la vittoria dello Scudetto la dirigenza voleva mettere a segno un colpo importante in grado di lasciare il segno. Ma in cinque mesi, fino ad ora il giocatore non ha ancora dimostrato nulla di buono. E il giocatore non è sereno perché più passa il tempo più la situazione diventa complicata anche per Pioli da gestire. Lui che lo ha sempre difeso e che ha chiesto fiducia e pazienza. Giocate “strozzate” e poca lucidità in campo. E un ruolo in cui non si trova ancora a suo agio. Capitan Calabria intanto lo difende rilasciando dichiarazioni importanti: "Charles deve solo stare tranquillo, isolarsi un po' di più e non ascoltare le voci esterne. Col talento che ha può aiutare molto la squadra, quello che fa in allenamento può farlo anche in partita”.

E mister Pioli continua ad affermare: "Charles è pronto fisicamente e mentalmente, faccio grande affidamento su di lui". Il tecnico lo sta continuando ad impiegare con il contagocce. Sostituzioni frustranti (solo 5 i minuti contro la Roma domenica sera, per dirne una) e confusionarie. “Buttarlo nel mezzo” nel finale non è forse la mossa azzeccata. Altra nota dolente – dicevamo- è Divock Origi. Tormentato da continui guai fisici, finora non ha dimostrato le sue qualità sul campo. Forse tornerà per il 18 contro l’Inter in Supercoppa. L'unico attaccante a disposizione di mister Pioli è in pratica il francese Giroud, costretto a fare gli straordinari in questo periodo intenso. Probabilmente -nonostante tutto- il Milan non si affaccerà sul mercato per cercare una “punta di scorta”.