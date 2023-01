Djokovic: “Se fossi un calciatore giocherei senza dubbio nel Milan”

In occasione dell’evento Hublot ha parlato il campione di tennis Novak Djokovic . Da sempre tifoso del Milan, la leggenda serba ha dichiarato: “Se fossi un calciatore, vorrei giocare nella mia squadra di casa, Red Star Belgrado, o nell’ AC Milan ”. <<<E'il futuro di Olivier Giroud a tenere un po' con il fiato sospeso i tifosi rossoneri. Il centravanti francese, se rinnovasse, diventerebbe l'idolo indiscusso dei tifosi del Milan. Con buona pace di chi lo da per finito ormai da diversi anni!>>>

Ancora il campionissimo del tennis sui suoi compagni di squadra ideali

"Devo sceglierne più di uno. Sicuramente vorrei giocare con il mio amico, Zlatan Ibrahimovic. Ovviamente, Messi e Ronaldo. Del passato sceglierei Batistuta. Il mio ruolo preferito? Giocherei come ala sinistra. Sarei aggressivo, quindi potrei prendere 33 cartellini rossi nella mia carriera. Gol? Direi 111, il nuero giusto". Queste le parole in occasione dell'evento Hublot, dove ha parlato il campione di tennis Novak Djokovic, da sempre tifoso del Milan e la leggenda serba del tennis.