Mercato, Pellegatti svela: “Al Milan piace un giocatore straordinario” | News

Mentre il Milan attende di tronare in campo dopo la sosta per le nazionali, la dirigenza rossonera continua a muoversi sottotraccia e a studiare le sue prossime mosse di mercato . Maldini e soci sanno che c'è ancora da fare e che i margini di crescita di questa squadra sono ancora ampi. E sanno anche quali sono le necessità e i ruoli che hanno maggior bisogno di rinforzi per fare un ulteriore salto di qualità.

L'attacco ha la priorità nei pensieri di mercato del Milan. In vista del prossimo anno i rossoneri vogliono portare a Milano un centravanti di peso e da almeno 20/25 gol a stagione. Ma si faranno ragionamenti molto seri anche per quanto riguarda gli esterni offensivi, in particolare per la fascia destra. Anche lì infatti manca il grande nome e Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ne ha svelato uno davvero molto importante <<<