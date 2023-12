News Milan / Sky dà l’annuncio in diretta: “Da quanto ci risulta…” | Mercato

1 di 2 Grosse news di calciomercato per il Milan

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e il Milan è chiamato a farsi trovare pronto. Anche perché il Diavolo ha parecchi obiettivi da centrare proprio durante la sessione invernale. I dirigenti rossoneri sono al lavoro su diversi fronti, come confermato in queste ore anche da Sky Sport che ha parlato proprio degli ultimi movimenti di calciomercato del Milan.

Stando a quanto riferito da Manuele Baiocchini in diretta su Sky, il Milan sarà sicuramente tra i club più attivi in assoluto sul mercato già a gennaio. Ecco quanto sottolineato dal giornalista: "Il Milan dovrà fare almeno tre operazioni. I rossoneri vogliono prendere un difensore centrale, un terzino sinistro e anche un attaccante". Ed è proprio per il nuovo centravanti che Baiocchini ha rivelato alcune novità molto importanti di queste ultimissime ore <<<