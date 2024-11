Milan News – Torna Tonali? Esplode la bomba di mercato: “Pare che…”

Il possibile ritorno di Sandro Tonali in rossonero è una suggestione di calciomercato che aleggia in ambiente Milan già da qualche tempo e cha sta tornando fortemente di moda nelle ultime settimane a causa di alcune news che sono rimbalzate sul web. Il centrocampista non sta giocando titolarissimo in un Newcastle che, oltretutto, sta faticando parecchio in Premier League. E la sensazione - oltre che la speranza - di gran parte dei tifosi del Milan è che prima o poi il sogno di mercato si dovrà avverare. In tutto questo, proprio in queste ore sono arrivate nuove pesanti indiscrezioni proprio sul futuro di Tonali <<<