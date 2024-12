Milan News, Sky sgancia la bomba di mercato in diretta: “Ci risulta che…”

Il Milan ha appena accolto Sergio Conceicao, arrivato per sostituire Paulo Fonseca. Al tecnico ex Porto ora spetterà un duro lavoro sul campo per ottenere risultati migliori rispetto al suo predecessore, a partire dalla sfida contro la Juventus di Supercoppa italiana. Nel frattempo però, i vertici del Milan lavorano sul fronte del calciomercato, che già a gennaio potrebbe portare in dote diverse novità e sorprese. Conceicao si aspetta effettivamente qualche regalo dal mercato, che potrebbe anche coinvolgere il super agente portoghese Jorge Mendes (procuratore proprio di Conceicao). I tavoli aperti sono molteplici, sia per quanto riguarda le possibili cessioni che i nuovi colpi in entrata. A fare il punto della situazione di casa Milan è stato il noto esperto di calciomercato Luca Marchetti in diretta su Sky Sport: ecco quanto rivelato dal giornalista <<<